Vídeo: El seleccionador de Egipto... De fregar platos en Estados Unidos a la gloria mundialista

Saafan Al-Saghir, entrenador de porteros de Egipto, reveló detalles de la participación de los «Faraones» en el Mundial 2026. Habló de la tensión en la tanda de penaltis contra Australia, También recordó su expulsión ante Argentina y narró, emocionado, cómo había vuelto a Estados Unidos, años después, convertido en un héroe con la selección egipcia.

En una entrevista con la cadena «Al-Nahar» confesó: «Me puse muy nervioso antes de que Mohamed Salah lanzara el penalti contra Australia; sentí que se me iba a parar el corazón. Después del partido se lo conté, y él me respondió que había chutado a propósito así para dar confianza al resto».

Antes de los penaltis contra Australia, Mostafa Shubair pidió unos minutos a solas para concentrarse. Se apartó al banquillo mientras Hossam Hassan daba instrucciones a los lanzadores y se sentó solo para prepararse mentalmente.

Antes del penalti de Messi, le dije a Mohamed Abdel Wahid que Mostafa Shubair lo detendría, y así fue».

Sobre su expulsión ante Argentina, añadió: «Alexis McAllister lanzaba botellas de agua al banquillo egipcio, así que le pregunté: “¿Por qué haces eso?”. Se tapó la boca y me respondió; ese gesto, en sí, justifica la expulsión».

El árbitro no vio lo ocurrido, pero me expulsó por entrar al campo. El preparador físico argentino de nuestra selección me detuvo.

Para cerrar, el preparador de porteros recordó un momento personal: «Tras retirarme del fútbol, me fui de Egipto y viajé a Estados Unidos, donde trabajé en un lavadero de coches, lavando platos y repartiendo pedidos a domicilio. Ojalá mi madre estuviera viva para ver a su hijo alcanzar la gloria con la selección de Egipto en Estados Unidos».

Y añadió: «Cuando viajamos a Estados Unidos para la concentración previa al Mundial, mi hija mayor publicó un emotivo mensaje: “Este es el país en el que mi padre se derrumbó hace años, pero al que hoy ha regresado como un héroe, y estoy muy orgullosa de él”. Esas palabras fueron uno de los momentos más emotivos para mí».