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Vídeo: el presidente de la Federación Saudí: es un ignorante quien nos atribuye el título, y estas valoraciones son injustas

Arabia Saudí vs Emiratos Arabes Unidos
Arabia Saudí
Emiratos Arabes Unidos
Gulf Cup
Arabia Saudí
Emiratos Árabes Unidos

El Reziza, satisfecho por recuperar el título del Golfo tras 23 años

El presidente de la Federación Saudí de Fútbol, Bader Al-Rzaizaa, aseguró que la conquista de la Selección de Arabia Saudí en la Copa del Golfo Arábigo "Golfo 27" no puede atribuirse a él ni a su junta directiva, debido al poco tiempo transcurrido desde su elección como sucesor de Yasser Al-Misehal.

La selección saudí venció a los Emiratos Árabes Unidos por dos goles a cero, la noche del martes, en el estadio Al-Inma en Yeda, en el partido final, para hacerse así con el cuarto título de su historia.

En respuesta a una pregunta del canal Alkass sobre ser uno de los presidentes más rápidos en conquistar títulos con Arabia Saudí, afirmó: "Los jugadores, el director técnico y Yasser Al-Misehal (expresidente de la federación de fútbol) son quienes conquistaron el título, y no Bader Al-Rzaizaa".

Y añadió: "Es un ignorante quien crea que yo y mi junta directiva podemos conquistar un título en solo 38 días (desde su elección). Eso es imposible y no es lógico".

Y prosiguió: "Es cierto que yo y mi junta directiva cosechamos el resultado, pero la realidad es que el trabajo viene de hace tiempo; hemos visto el desarrollo en las categorías inferiores, las academias y en todas las ligas".


Y continuó: "Las lesiones nos masacraron, para ser sinceros. Los jugadores disputaron 7 jornadas en la liga y luego 5 partidos en el torneo, y ofrecieron un buen rendimiento, pese a la terrible presión psicológica que soportaron. Les agradezco el espíritu que vi durante mi convivencia con ellos a lo largo de todo el torneo".

Y agregó: "Gracias a Dios, la selección saudí siempre está presente, siempre compite, y el deporte saudí siempre es fértil".

Y dijo: "Pero, por desgracia, en el deporte siempre la evaluación se basa en la pregunta de qué títulos has logrado y qué has conseguido, y eso es injusto".

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Y añadió: "Si hablamos del Mundial 2034, debemos preparar desde ahora a jugadores de 14 años. El proyecto es largo, necesita aliento a largo plazo, y, si Dios quiere, en 2034 vendrá (un responsable) distinto a mí para cosechar (el resultado de lo que vamos a hacer)".

En unas declaraciones al diario Al-Riyadiah, Al-Rzaizaa dirigió su agradecimiento al ministro de Deportes y a la dirigencia por el generoso apoyo y por el patrocinio del torneo, y añadió: "Gracias a Dios, una alegría que no ocurría desde hace 23 años".

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