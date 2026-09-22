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Vídeo: el presidente de la Federación Kuwaití lanza un desafío: venimos por el título de la Copa del Golfo 27 y un regalo para la afición del Azul

Arabia Saudí vs Kuwait
Arabia Saudí
Kuwait
Gulf Cup
Arabia Saudí
Kuwait

La selección de Kuwait, sedienta del undécimo título

El jeque Ahmed Al Yousef, presidente de la Federación Kuwaití de Fútbol, aseguró que "el Azul" llegó a Yeda para competir por el título de la Copa del Golfo, la "Copa del Golfo 27".

A través del canal Kuwait Sports, declaró: "Sin duda, preparamos a la selección para competir por cada torneo en el que participamos; en cuanto al resultado, es con la ayuda de Dios".

La selección kuwaití comenzará sus partidos en la "Copa del Golfo 27" enfrentándose a su hermana saudí en el estadio "Al Inma", en la Ciudad Deportiva Rey Abdullah de Yeda, dentro del Grupo A, que incluye también a Irak y al Sultanato de Omán.

Esta edición del torneo de la Copa del Golfo se disputa entre el 23 de septiembre en curso y el 6 de octubre próximo.

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Y continuó: "El torneo de la Copa del Golfo ha superado ya los cincuenta años de historia, y todos aspiran a coronarse en él, y todos están con la mejor preparación. Ojalá sea una competición limpia, que es lo más importante, y que esta edición sea un éxito".

Reveló una sorpresa para la afición kuwaití, sedienta del undécimo título, al decir: "Hemos habilitado una asociación de aficionados que comenzará a operar desde mañana en Yeda, y hasta el momento hemos dispuesto también 3 aviones para trasladar a cerca de 650 aficionados a presenciar los partidos del Azul".

Al Yousef añadió: "Esperamos que haya otros vuelos, además de los hijos de Kuwait que se encuentran en el Reino en gran número. A todo aquel que desee asistir le facilitaremos el anuncio de la asociación de aficionados en Yeda para agilizar todos los trámites".



Y prosiguió respecto a la cooperación con los responsables saudíes en este aspecto: "El Reino de Arabia Saudita siempre abre sus puertas a la gente de Kuwait, desde los puestos fronterizos hasta los aeropuertos".

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