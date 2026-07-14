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Vídeo: El padre de Lamine Yamal arremete contra los periodistas horas antes del partido contra Francia

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Lamine, en el punto de mira en el partido del Mundial

El padre de Lamine Yamal, estrella del Barcelona y de la selección española, se enzarzó con un grupo de periodistas horas antes de la semifinal del Mundial 2026 entre «La Roja» y Francia.

Según Foot Mercato, varios periodistas se le acercaron en un parque para felicitarlo por la actuación de «La Roja», pero Nasraoui, sentado en un banco, se mostró molesto.

Sentado en un banco, se mostró incómodo al ser grabado, se levantó y pidió: «Por favor, no me grabéis. Gracias».

Luego dijo: «No tenéis por qué felicitarme». Finalmente, molesto por la insistencia, añadió: «¿Qué queréis, que os tire el móvil o qué?».

 El vídeo, que se ha viralizado, lo muestra señalando y pidiendo respeto, horas antes del Francia-España del martes.

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