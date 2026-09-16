Shea Lacey, la joven promesa del Manchester United, logró acaparar las miradas durante el enfrentamiento de su equipo ante el Brighton, disputado en la tercera ronda de la Copa de la Liga inglesa, tras abrir el marcador de una manera espectacular.

Lacey marcó el gol en el minuto ocho de partido, después de aprovechar su presencia dentro de los límites del área, antes de ejecutar un potente disparo con su pierna izquierda que se alojó en la portería del Brighton, dándole al Manchester United una ventaja temprana en el encuentro.

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Y el gol no fue solo la apertura del marcador, ya que tuvo una importancia especial para la joven promesa, que consigue la oportunidad de ser titular con el primer equipo del Manchester United, en una prueba importante ante el Brighton dentro de la Copa de la Liga.

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Según la red de estadísticas futbolísticas "Opta", Shea Lacey se convirtió en el primer jugador adolescente en marcar un gol en su primera titularidad con el Manchester United desde Marcus Rashford, quien logró la misma hazaña cuando tenía 18 años ante el Midtjylland en febrero de 2016.

Esta hazaña coloca a Lacey en una lista especial junto a Rashford, tras haber sido capaz de aprovechar la oportunidad que tuvo para dejar su huella rápidamente, en un momento en el que el joven jugador sigue intentando afianzarse en el primer equipo.









Lacey espera que el gol ante el Brighton sea el comienzo de más participaciones con el Manchester United durante el próximo periodo, mientras el equipo busca continuar su camino en la Copa de la Liga inglesa y avanzar a la siguiente ronda.