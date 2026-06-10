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Vídeo: «El nuevo adivino del Mundial»... «El camello de Pogba» predice el campeón de 2026

Arabia Saudí vs Uruguay
Arabia Saudí
Uruguay
World Cup
Francia
España
Portugal
Inglaterra
Brazil
Argentina
P. Pogba
Arabia Saudí
Uruguay
EE. UU.
Francia
España
Portugal
Inglaterra
Brasil
Argentina

La elección era entre siete selecciones

Más allá de los análisis de expertos y la inteligencia artificial, muchos aficionados esperan otros pronósticos antes de los grandes torneos.

Nos referimos a pronósticos libres de intervención humana, como los del pulpo «Paul», que en el Mundial de 2010 acertó varios resultados y se hizo famoso.

Ahora el relevo lo toma un camello, que ya ha iniciado la carrera de las predicciones a pocas horas del inicio de la Copa del Mundo en Estados Unidos, Canadá y México.

En diciembre de 2025, el futbolista francés Paul Pogba anunció su incorporación al equipo saudí «Al-Haboub», referente mundial de las carreras de camellos. 

Hoy el club ha publicado en su página de Facebook un vídeo en el que Pogba aparece con un camello pronosticando al ganador de la Copa del Mundo de 2026.

World Cup
Arabia Saudí crest
Arabia Saudí
KSA
Uruguay crest
Uruguay
URU

Para predecir al campeón, el animal eligió un cubo con la bandera de un país y bebió de él.

Las opciones eran Francia, España, Argentina, Arabia Saudí, Brasil, Inglaterra y Portugal.

Tras soltarlo, el animal se acercó al cubo con la bandera de Francia, pronosticando la victoria de los Bleus en 2026.

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