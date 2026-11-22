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El Milan sigue sumando victorias en la Serie A. Este domingo encadenó su tercer triunfo consecutivo al imponerse por 5-1 al Frosinone en la duodécima jornada del campeonato italiano.

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Los goles del Milan llegaron por medio de Gabriel Calvani, jugador del Frosinone, en propia puerta en el minuto 4, Gonçalo Ramos (min. 19), Ardon Jashari (min. 48), Alfadio Sissé (min. 60) y Christian Pulisic (min. 68).

El único tanto del Frosinone lo firmó Patrizio Masini en el minuto 25 de un partido que dominó el Milan.

El Milan suma 27 puntos y ocupa la cuarta posición, a cinco del líder, la Lazio, mientras que el Frosinone se queda con 20 puntos en la séptima plaza.

El Milan golpea pronto

El arranque de los visitantes fue fulgurante: a los 90 segundos, un disparo de Patrizio Masini se desvió en Sanjun Diawara y se estrelló en el larguero.

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Sin embargo, el Milan abrió el marcador poco después, cuando Adrien Rabiot burló la trampa del fuera de juego tras un pase filtrado de Luka Modrić y envió un centro con la intención de dejarle un gol fácil a Christian Pulisic, pero la intervención de Gabriel Calvani acabó con el balón en su propia portería.

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El Milan amplió su ventaja con un contragolpe de manual, iniciado por Gonçalo Ramos tras recuperar el balón ante Calvani. Diego Moreira se lanzó a por el pase en profundidad de Yunus Musah y se la cedió a Rabiot, que a su vez se la puso al portugués para que marcara a placer. Fue su primer gol con su club desde el 18 de octubre.

El Frosinone se metió de nuevo en el partido con un gol de Patrizio Masini en el minuto 25.

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Ardon Jashari entró en la segunda parte, con Musah desplazado al lateral izquierdo, y el cambio dio frutos de inmediato: el centrocampista marcó su primer gol con la camiseta rossonera.

Ramos lanzó un balón largo a Rabiot, que filtró un pase para Jashari, quien se escapó por la banda izquierda. En lugar de centrar al delantero, el centrocampista soltó un potente zurdazo desde un ángulo cerrado que se coló por la escuadra.

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El Frosinone siguió apretando, y solo una intervención desesperada de Musah impidió que Anthony Oyono rematara el centro de Schmid. Después, Ramos tuvo que retirarse tras sentir molestias.

Alfadio Sissé entró en su lugar y no tardó en marcar él también tras saltar al campo como suplente.

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En un primer momento, el gol fue anulado por fuera de juego, hasta que el videoarbitraje (VAR) confirmó su validez.

El Milan marcó al contragolpe tras otro saque de esquina del Frosinone para poner el 5-1: Pulisic le robó el balón a Aleksa Terzić en su propio campo, se lanzó hacia delante y superó a Palmisani con una sutil vaselina.