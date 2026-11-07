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Nottingham Forest FC v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport
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Vídeo: "El mejor del mundo", Delap rinde homenaje a Cristiano Ronaldo sobre las ruinas del Manchester City

L. Delap
C. Ronaldo
Nottingham Forest vs Manchester City
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Un regalo excepcional para la estrella portuguesa

El inglés Liam Delap, delantero del Nottingham Forest, quiso rendir homenaje al portugués Cristiano Ronaldo, capitán del Al Nassr saudí, sobre las ruinas del Manchester City, el rival tradicional de su exclub, el Manchester United.

El Nottingham Forest venció a su invitado, el Manchester City, por 3-1, en el partido que los enfrentó la tarde de este sábado en el estadio City Ground, en la décima jornada de la Premier League.

El partido fue testigo del gran brillo de Delap, que marcó el segundo y el tercer gol, siendo este último espectacular, después de robar el balón delante de su propia área, para luego arrancar y recuperarlo frente a la portería del City y mandarlo a las redes.

Sin embargo, lo más asombroso no fue el gol en sí, sino lo que hizo el delantero inglés tras marcarlo, ya que corrió hacia el banderín de córner y celebró con la famosa celebración de la estrella portuguesa Cristiano Ronaldo.

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La celebración de Delap al estilo de Ronaldo llegó apenas dos días después de que la estrella portuguesa anunciara su retirada del fútbol a nivel internacional, lo que indica que el delantero inglés quiso rendirle homenaje a su manera.

No cabe duda de que el homenaje fue aún mejor al llegar con un gol en la portería del Manchester City, el rival tradicional del Manchester United, el club en el que comenzó el despegue de Ronaldo hacia el trono del fútbol mundial.

El asunto no resultaba extraño en Delap, ya que en una entrevista anterior, en 2020, reconoció que su referente en los terrenos de fútbol es Cristiano Ronaldo, hasta el punto de describirlo como el mejor jugador del mundo.

Cabe recordar que Delap solo había marcado un único gol durante la temporada actual, en la portería del Aston Villa, hace cerca de dos meses, antes de su doblete histórico en la portería del Manchester City, el club en el que comenzó su carrera futbolística.

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