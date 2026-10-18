El Manchester United continúa con sus tropiezos desde el inicio de la presente temporada y se conformó con un empate a domicilio ante el Leeds United (1-1), este domingo, en la séptima jornada de la Premier League.

El United se adelantó primero con Bryan Mbeumo en el minuto 35, aprovechando un centro raso de su compañero Youri Tielemans.

El Leeds United igualó en el minuto 51 por medio de su delantero Dominic Calvert-Lewin, tras un saque de esquina que Tarik Muharemovic peinó de cabeza para el atacante inglés, que marcó en la portería del Manchester United.

Con este empate, el Leeds United elevó su cuenta a 10 puntos en la séptima posición, mientras que el Manchester United se quedó con 7 puntos en el decimotercer puesto.

Desde el comienzo de la temporada, el Manchester United solo ha logrado una victoria en la Premier League, además de cuatro empates y dos derrotas.

Esta derrota aumenta de forma considerable la presión sobre Michael Carrick, entrenador del Manchester United, que asumió el cargo a mitad de la temporada pasada y consiguió llevar al equipo al tercer puesto y a la clasificación para la Champions League.







