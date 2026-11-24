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La afición del Manchester City celebró este martes por la noche el regreso al Etihad de su exestrella, el belga Kevin De Bruyne.

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De Bruyne dejó el Manchester City en el verano de 2025 rumbo al Napoli italiano, como agente libre tras finalizar su contrato con el club inglés.

Esta noche, De Bruyne ha vuelto al feudo del Manchester City con el Napoli para medirse al conjunto inglés en la fase liga de la Liga de Campeones.

La afición del Manchester City sorprendió a su exestrella con una enorme pancarta con el lema «Rey Kevin».

Getty Images

Por su parte, el Manchester City dio la bienvenida a De Bruyne en su regreso al Etihad a través de su cuenta de X.

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El club inglés publicó un vídeo de la llegada de De Bruyne al Etihad con el mensaje «Bienvenido de nuevo», acompañado de dos emojis: un corazón azul celeste, el color de la camiseta del equipo, junto a una corona real, en alusión al apodo «Rey Kevin».

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De Bruyne, enamorado del Manchester City

El belga Kevin De Bruyne aseguró que su cariño por los dirigentes del Manchester City no se ha visto afectado por la condena al club por infringir las normas financieras, algo que podría empañar su legado en el gigante inglés.

De Bruyne ganó seis títulos de la Premier League y una Liga de Campeones durante la época dorada del City, lo que lo convirtió en uno de los mejores jugadores de la historia del club.

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Sin embargo, algunos de esos títulos podrían ser retirados si el City no logra anular un fallo que lo declaró culpable de más de 100 infracciones relacionadas con el incumplimiento de las normas financieras de la Premier League entre 2009 y 2018.

«Estoy orgulloso de lo que he logrado como futbolista y, sinceramente, este es mi club. Quiero a los propietarios», declaró De Bruyne ayer lunes en la rueda de prensa previa al partido.

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Y añadió: «Incluso he hablado con el presidente del club, Khaldoon Al Mubarak, sobre cómo comprar un club. Solo siento cariño por este club, y eso nunca cambiará, como tampoco la forma en que la gente de allí nos trató a mi familia y a mí durante 10 años».

El internacional belga también rechazó la idea de que sus logros sobre el terreno de juego hayan quedado bajo sospecha a la luz de las infracciones financieras atribuidas al City.

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«En la vida hay reglas, pero todo el mundo juega en sus límites. Yo jugué entre las líneas blancas. Competí con otros jugadores y viví muchas experiencias con mis equipos y con los jugadores. Eso es lo que más valoro por encima de todo», afirmó.