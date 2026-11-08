Vídeo: el Inter de Milán frena al Como y mantiene la presión sobre la Lazio

El Inter de Milán frenó el tren de victorias del Como al imponerse por dos goles a cero en el encuentro que ambos disputaron este domingo, en la jornada 11 de la Serie A.

Los dos goles del Inter los marcaron Francesco Pio Esposito (min. 12) y Marcus Thuram (min. 19).

El Inter elevó su cuenta a 28 puntos como segundo clasificado de la Serie A, por detrás del líder Lazio, a un punto de distancia, mientras que el Como se quedó estancado en 23 puntos en la quinta posición.

Se frenaron así las victorias del Como, que había ganado sus últimos 6 partidos en todas las competiciones, y abandona la zona de los cuatro primeros, donde le supera el Milan, cuarto, a un punto de distancia.