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Diriyah vs Al Qadsiah - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL

Traducido por

Vídeo: el huracán Al Qadsiah continúa arrasando a sus rivales en la Roshn Saudi League

Al Quadisiya vs Al Ittifaq
Al Quadisiya
Al Ittifaq
1ª División
Julián Quiñones
M. Retegui
Arabia Saudí
México
Italia

El equipo oriental continúa brillando

El Al-Qadisiyah, dirigido por su entrenador irlandés Brendan Rodgers, siguió ofreciendo actuaciones emocionantes y contragolpes letales, tras marcar un doblete espectacular en la portería del Al-Ettifaq la tarde de este viernes, en la jornada 7 de la Roshn Saudi League.

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El Al-Qadisiyah marcó un doblete en apenas 3 minutos. El primero llegó de la mano del mexicano Julián Quiñones, máximo goleador de la liga la temporada pasada, después de recibir un pase espectacular de Mohammed Abu Al-Shamat que envió a la red en el minuto 13.

Y menos de 3 minutos después, el italiano Mateo Retegui marcó el segundo gol tras un contragolpe letal liderado por Bonsu Baah, quien asistió a su compañero dentro del área para anotar el segundo tanto.

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Lo llamativo del asunto es que Mohammed Abu Al-Shamat, a pesar de jugar como lateral derecho, ha alcanzado ya 6 contribuciones en 7 partidos: ha marcado 3 y ha dado otras tantas asistencias.

En cuanto a Quiñones, alcanzó su cuarta contribución con 3 goles y una asistencia, mientras que Retegui elevó su cuenta a 6 contribuciones en 8 partidos en todas las competiciones, con 6 goles marcados y ninguna asistencia.

La presente temporada está siendo testigo de una feroz competencia por parte del Al-Qadisiyah por el título de liga, ya que encabeza la clasificación de la Roshn Saudi League con 15 puntos, empatado con el Al-Hilal y el Al-Nassr.

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