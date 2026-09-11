El Al-Qadisiyah, dirigido por su entrenador irlandés Brendan Rodgers, siguió ofreciendo actuaciones emocionantes y contragolpes letales, tras marcar un doblete espectacular en la portería del Al-Ettifaq la tarde de este viernes, en la jornada 7 de la Roshn Saudi League.

Lee también: Vídeo: Al-Deayea sorprende a Yassine Bounou con unas declaraciones inesperadas

El Al-Qadisiyah marcó un doblete en apenas 3 minutos. El primero llegó de la mano del mexicano Julián Quiñones, máximo goleador de la liga la temporada pasada, después de recibir un pase espectacular de Mohammed Abu Al-Shamat que envió a la red en el minuto 13.

Y menos de 3 minutos después, el italiano Mateo Retegui marcó el segundo gol tras un contragolpe letal liderado por Bonsu Baah, quien asistió a su compañero dentro del área para anotar el segundo tanto.

Lo llamativo del asunto es que Mohammed Abu Al-Shamat, a pesar de jugar como lateral derecho, ha alcanzado ya 6 contribuciones en 7 partidos: ha marcado 3 y ha dado otras tantas asistencias.

En cuanto a Quiñones, alcanzó su cuarta contribución con 3 goles y una asistencia, mientras que Retegui elevó su cuenta a 6 contribuciones en 8 partidos en todas las competiciones, con 6 goles marcados y ninguna asistencia.

La presente temporada está siendo testigo de una feroz competencia por parte del Al-Qadisiyah por el título de liga, ya que encabeza la clasificación de la Roshn Saudi League con 15 puntos, empatado con el Al-Hilal y el Al-Nassr.