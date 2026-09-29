Musab Al Shaqsi, jugador de la selección de Omán, marcó el gol más insólito de la vigésima séptima edición de la Copa del Golfo Arábigo, la "Copa del Golfo 27", en la portería de la selección de Kuwait.

La selección de Omán logró una emocionante victoria, después de remontar su desventaja ante Kuwait de un gol a cero para ganar por 3-1, en el partido que enfrentó a ambos equipos, este martes, en el estadio de la Ciudad Deportiva Príncipe Abdullah Al Faisal de Yeda, en la tercera y última jornada de la fase de grupos del torneo del Golfo.

El tercer gol de la selección de Omán llegó a través del jugador Musab Al Shaqsi, en el minuto 84 del partido, tras rematar de cabeza al fondo de la red un centro procedente de un tiro libre.

Este gol fue suficiente para la clasificación de la selección de Omán a las semifinales del torneo del Golfo, mediante el criterio del juego limpio, ya que sus jugadores recibieron 7 tarjetas amarillas, frente a las 8 tarjetas de la selección de Irak.

Sin embargo, Musab Al Shaqsi celebró de una forma muy intensa, hasta el punto de que se quitó la camiseta durante la celebración, lo que provocó que recibiera una tarjeta amarilla, igualando así el número de tarjetas de ambas selecciones, con 8 amonestaciones cada una, lo que hizo que quedaran empatadas en todo.

Las selecciones de Irak y Omán obtuvieron 4 puntos, empataron en el primer partido 1-1, cada una marcó 4 goles y encajó 5, y cada una recibió 8 tarjetas amarillas, sin ninguna tarjeta roja.

Está previsto que la Copa del Golfo de fútbol celebre un sorteo en uno de los hoteles de la ciudad de Yeda, para decidir el clasificado entre Irak y Omán, después de que quedaran empatados en todo, sin ningún factor que incline la balanza a favor de uno u otro.

Cabe recordar que la selección de Irak dejó escapar la clasificación, tras caer derrotada ante la selección de Arabia Saudí por dos goles a cero en el mismo horario, viéndose obligada a esperar el sorteo con su homóloga de Omán.



