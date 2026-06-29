Vídeo: ¿El fantasma de una eliminación prematura? Japón sorprende a Brasil con un golazo

Japón sorprendió a Brasil en los dieciseisavos del Mundial 2026 al adelantarse en la primera parte con un gol de Kaito Sano.

El gol, obra de Kaishu Sano en el 29’, llegó tras una gran jugada individual y un potente disparo desde el borde del área que batió a Alisson por la esquina inferior izquierda.

El tanto envalentonó a Japón, que defendió con orden y amenazó con contraataques.

Brasil lideró el Grupo C con 7 puntos tras ganar a Haití y Escocia y empatar con Marruecos.

Japón, segundo del Grupo 6 con 5 puntos, sumó una victoria ante Túnez y dos empates con Holanda y Suecia.