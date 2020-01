VIDEO: El exquisito lujo de Alexis Sánchez en su reestreno en Inter

Luego del empate 1-1 frente al , por la , Inter de Milán volvió a la victoria. Y lo hizo en su partido por los octavos de final de la Copa . El conjunto de Antonio Conte recibió al que venía de dejar en el camino a y con exactos marcadores (2-1). Y en San Siro logró un 4-1, en duelo marcado por la reaparición de Alexis Sánchez desde el arranque.

El Niño Maravilla regresó a las canchas luego de superar una lesión de tobillo por la que debió ser operado y que lo mantuvo sin acción desde el pasado 12 de octubre: su último compromiso había sido contra , por la , el 2 del mencionado mes. Esta vez, el DT interista optó por darle la titularidad, acompañando en la ofensiva a Romelu Lukaku.

En la primera parte, el hombre de La Roja se mostró bastante activo en ataque, teniendo un par de intervenciones interesantes para generarle espacios al belga, autor de la primera conquista (a los 22 segundos de iniciado el cotejo) tras un infantil error de la zaga visitante.

Sin embargo, hubo una acción que enloqueció a todos los presentes en el reducto de los lombardos. Usando su velocidad por la banda izquierda, a los 39', el formado en engañó a su rival con un amague de rabona, el que se viralizó en redes sociales.

El artículo sigue a continuación

Cabe destacar que las otras conquistas de los dueños de casa corrieron por cuenta de Borja Valero (22'), del propio Lukaku (49') y de Ranocchia (80'). El descuento fue obra de Oliva, al 72'. El valor nacional permaneció en cancha hasta el 69', momento en el que Conte permitió el ingreso de Sebastiano Esposito en su reemplazo.

Con este resultado, el cuadro del máximo artillero de la Selección se instaló en los cuartos de final del certamen, aunque ahora deben enfocarse en su próximo desafío por el Calcio donde este domingo medirán fuerzas ante el Lecce, buscando recortar distancias con la , líder de la competencia.

Skriniar roaming forward, should have gone for goal himself pic.twitter.com/oH0JmBrCse