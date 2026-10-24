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TOPSHOT-FBL-TUN-LIGUE 1-AFRICAINAFP
Abdelmawgood Samir
Traducido por

Vídeo: el Espérance evita la sorpresa libia con una clasificación dramática que extiende su racha a 11 temporadas

Esperance vs Asswehly SC
Esperance
Asswehly SC
CAF Champions League
Túnez
Libia

3 penaltis fallados salvan al campeón tunecino...

El Espérance de Túnez selló su billete para la fase de grupos de la Liga de Campeones de África de la temporada 2026-2027, por undécima vez consecutiva, tras imponerse a su invitado, el Al-Swehly libio, en la tanda de penaltis por 3-1, después de que el tiempo reglamentario terminara con su victoria por 1-0 en el estadio Olímpico de Radés.

Ambos equipos empataron 1-1 en el global de los dos partidos, después de que el Al-Swehly ganara con el mismo resultado en la ida en Misrata, antes de que el Espérance se llevara el billete de clasificación gracias a la brillante actuación de su portero, Bechir Ben Said.

Imed Faraj marcó el único gol del Espérance en el minuto siete, aprovechando un error defensivo, para dar a su equipo la ventaja de forma temprana. 

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Y pese a la presión de los locales y a las numerosas ocasiones que desperdiciaron, la defensa del Al-Swehly resistió hasta el final del partido.

En la tanda de penaltis, los jugadores del Al-Swehly fallaron 3 intentos, mientras que por el Espérance marcaron Lucas Ribeiro, Moez Haj Ali y Adam Alilat, de modo que el conjunto tunecino prolongó su presencia consecutiva en la fase de grupos desde la temporada 2016-2017, después de haberse coronado campeón en los años 2018 y 2019.

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