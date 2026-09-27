Vídeo: el deseo del hijo de Rice reúne a Gordon y Yamal en una "imagen excepcional"

En una imagen llamativa tras el enfrentamiento entre España e Inglaterra en la Liga de las Naciones de la UEFA, Anthony Gordon quiso cumplir el deseo del hijo de su compañero Declan Rice, por lo que pidió a Lamine Yamal hacerse una foto de recuerdo con él, en una escena que reunió a los jugadores de ambas selecciones lejos del ambiente de la competición.

Gordon se acercó a Yamal tras el partido y le comentó que el hijo de Rice quería hacerse una foto con él, algo que la estrella del Barcelona aceptó de buen grado. El jugador se dirigió al niño y se hizo la foto con él, mientras que Rice, que se ausentó del partido, se encargó de hacer la fotografía, antes de estrechar la mano de Yamal y marcharse.

Yamal había desempeñado un papel destacado en la victoria de España sobre Inglaterra por 3-2 en el partido que enfrentó a ambas selecciones ayer en la Liga de las Naciones de la UEFA, después de marcar un gol para la selección española, mientras que Gordon anotó un gol para Inglaterra.