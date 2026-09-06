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Arsenal FC v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem

Traducido por

Vídeo: el derbi se tiñe de rojo: el Arsenal le da la vuelta al Chelsea y se pone al nivel del City en la cima

Arsenal vs Chelsea
Arsenal
Chelsea
Premier League
Inglaterra

Duelo de alto voltaje en la Premier League

  El Arsenal resolvió el derbi de Londres a su favor al vencer a su invitado, el Chelsea, por 2-1, en el partido que los enfrentó en el estadio Emirates, en la tercera jornada de la Premier League inglesa.

El Chelsea se adelantó en el minuto 2 a través de Morgan Rogers, encendiendo el derbi de forma temprana, especialmente tras la celebración de Rogers ante la afición del Arsenal de una manera provocadora.



El Arsenal logró el empate en el minuto 25 a través de Kai Havertz, terminando la primera parte con empate a 1.



En la segunda parte, el Arsenal continuó con sus intentos hasta que marcó el segundo gol en el minuto 50 a través de Martin Ødegaard.



Después, el Arsenal dominó mucho el balón y lanzó numerosos ataques peligrosos, pero el brillo del guardameta argentino Emiliano Martínez le privó de aumentar su cuenta goleadora.

El Arsenal elevó su casillero a 9 puntos, compartiendo el liderato con el Manchester City, mientras que la cuenta del Chelsea se quedó en 6 puntos en la cuarta posición.

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