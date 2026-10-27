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FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem
Traducido por

Vídeo: el comité técnico contradice la decisión del árbitro del Clásico en la jugada de Cancelo y Diomande

Barcelona vs Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
Primera División
A. Balde
Y. Diomande
João Cancelo
España
Côte d’Ivoire
Portugal

Analicé el caso de Baldé.

El Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación Española de Fútbol zanjó la polémica en torno a las dos jugadas más destacadas del partido de El Clásico entre el Barcelona y su invitado, el Real Madrid, que se disputó el pasado domingo.

El Real Madrid venció al Barcelona por dos goles a uno en el encuentro que se celebró en el estadio Camp Nou.

Durante el enfrentamiento, el Real Madrid reclamó la expulsión de Joao Cancelo, tras su entrada sobre Yan Diomande, además de un penalti por un toque de mano sobre Alejandro Baldé.

En el programa "Tiempo de revisión", el Comité Técnico de Árbitros analizó las decisiones del árbitro en el partido de El Clásico.

Según el Comité Técnico de Árbitros, la decisión del colegiado Martínez Munuera en la primera jugada fue correcta, ya que se le escuchó decir "está en posición natural, su mano hacia abajo en posición natural" tras ver que el balón impactaba en el brazo de Baldé.

El Comité confirmó en el vídeo que "el balón impactó en el brazo del defensa de forma fortuita y la decisión del árbitro es correcta".

En el segundo caso, el Comité discrepó de la decisión del árbitro, asegurando que debería haber amonestado a Cancelo tras su entrada sobre la pierna de Diomande.

 El Comité Técnico de Árbitros considera que "Cancelo impactó parcialmente en la pierna de Diomande, y no existe fuerza excesiva ni brusquedad excesiva", interpretando la acción como una "entrada imprudente".

Cabe recordar que el árbitro no señaló falta tras la entrada de Joao Cancelo sobre Diomande, a pesar de que este último cayó al suelo como consecuencia de las molestias musculares que sufría.

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