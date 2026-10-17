El Chelsea logró una valiosa victoria sobre su anfitrión el Everton por (2-0), este sábado, en el Hill Dickinson Stadium, dentro de los partidos de la séptima jornada de la Premier League, en un encuentro que no estuvo exento de emoción y polémica, después de que se registrara una preocupante lesión del portero argentino Emiliano Martínez, además de dos acciones arbitrales que provocaron las protestas de los jugadores del Chelsea.

El portugués Pedro Neto se impuso como la estrella del partido, después de marcar los dos goles del Chelsea en los minutos 46 y 90, para llevar a su equipo a sumar tres puntos valiosos que elevaron su cuenta a 13 puntos en la cuarta posición, mientras que el Everton se quedó congelado en 10 puntos en el sexto puesto.

Los acontecimientos del encuentro no se limitaron a los goles, ya que el minuto 31 presenció un caso de polémica arbitral, después de que el brasileño João Pedro cayera dentro del área del Everton tras un contacto con el defensa James Tarkowski, reclamando un penalti a favor de su equipo.

El delantero del Chelsea levantó los brazos protestando por la falta no señalada, ante la expectación de sus compañeros, que creían que el contacto merecía la intervención del árbitro, pero Paul Tierney se negó a atender las reclamaciones de los jugadores del Chelsea e indicó a João Pedro que debía levantarse y continuar el juego, al considerar que el contacto no justificaba la concesión de un penalti.

La polémica aumentó después de que el árbitro de la tecnología de videoarbitraje (VAR) no interviniera para llamar a Tierney a revisar la acción en el monitor lateral, por lo que el juego continuó sin cambiar la decisión arbitral.

Preocupante lesión de Martínez

En el minuto 66, la preocupación se apoderó del ambiente del partido tras un violento choque entre Martínez y el jugador del Everton Branthwaite, durante la ejecución de un tiro libre, con la caída de ambos jugadores al suelo y la interrupción del juego para llamar al cuerpo médico.

Branthwaite logró levantarse rápidamente, mientras que la situación del portero argentino parecía más grave, después de permanecer inmóvil sobre el césped, rodeado por los miembros del cuerpo médico que le prestaron los primeros auxilios necesarios y examinaron su estado con detenimiento.

La cadena "Sky Sports" señaló que el cuerpo médico continuó atendiendo el estado de Martínez, al tiempo que se preparaba una camilla previendo su traslado fuera del campo, en una escena que generó temores entre los presentes, especialmente ante la ausencia de repetición televisiva del choque.









Al llegar el minuto 70, el portero suplente Mike Penders, de 21 años, comenzó a prepararse para entrar, mientras continuaba la atención médica a Martínez. Y en el minuto 73, el portero argentino abandonó el campo en camilla, antes de que el Chelsea realizara un cambio forzoso en el minuto 74, con la entrada de Penders en su lugar.

A pesar de la preocupación que acompañó la salida de Martínez, el momento supuso un acontecimiento importante para el joven portero, que firmó su primera aparición en la Premier League con 21 años y 78 días, convirtiéndose en el portero más joven en jugar con la camiseta del Chelsea en la competición, según la información recogida en la cobertura.

Nueva polémica por un penalti en los últimos minutos

Las acciones arbitrales polémicas volvieron a escena en el minuto 81, después de que el Chelsea reclamara un penalti tras la caída de Rogers dentro del área, luego de una entrada de Tarkowski.

Pero el árbitro Paul Tierney se negó a señalar la falta, y la tecnología de video (VAR) respaldó su decisión, por lo que el Chelsea se conformó con obtener un saque de esquina, en medio de la continua polémica sobre las decisiones arbitrales del partido.

Al final, el Chelsea resolvió el encuentro con el doblete de Neto, para salir con un triunfo importante en la carrera de la Premier League, mientras que la lesión de Martínez y las acciones arbitrales quedaron como lo más destacado que acompañó a la victoria, más allá del resultado.







