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El Atlético de Madrid asestó un duro golpe a su rival, el Getafe, al llevarse una merecida victoria en su propio campo por tres goles a cero, en un encuentro en el que los hombres de Diego Simeone impusieron su dominio sobre el desarrollo del juego para sumar tres valiosos puntos que devolvieron al equipo a la tercera posición de la clasificación de LaLiga.

El Atlético arrancó el partido sometido a la presión inicial del conjunto local, que intentó sorprender a los visitantes y logró generar la primera ocasión de gol. Sin embargo, el equipo de Simeone recuperó pronto el equilibrio e impuso su ritmo, aprovechando su capacidad para controlar el centro del campo y amenazar la portería del Getafe.

El conjunto madrileño no tardó en traducir su superioridad en un gol: Álex Baena abrió el marcador en el minuto 10 con un potente disparo que puso el 0-1 para el Atlético y desbarató los planes del equipo local, obligado a reengancharse rápidamente al partido.

El Atlético siguió apretando tras el primer tanto y logró ampliar la ventaja en el minuto 30, cuando Cardoso aprovechó un error garrafal del guardameta Soria en el lanzamiento de un saque de esquina para firmar el segundo gol y dar a su equipo una cómoda ventaja antes del descanso, en un momento en el que el Getafe sufría para contener los movimientos ofensivos de los visitantes.

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Tras la reanudación, el guion del partido apenas cambió. El Atlético de Madrid mantuvo el control y consiguió frenar los intentos de reacción del Getafe, cuyos ataques nunca supusieron una amenaza suficiente para alterar el marcador ante la solidez defensiva que mostró el equipo de Simeone.

En el minuto 90, el Atlético dio la puntilla a las esperanzas del Getafe: Grimaldo anotó el tercer gol de penalti para sentenciar el encuentro por 0-3 y confirmar la superioridad de su equipo en un partido que dominó durante la mayor parte del tiempo y en el que supo aprovechar las ocasiones de las que dispuso.

Con este importante triunfo, el Atlético de Madrid recuperó la tercera plaza de la clasificación de LaLiga, consolidó su posición entre los equipos de cabeza y sigue a la caza de sus rivales. Por su parte, el Getafe ve cómo se agravan sus problemas y queda cerca de la zona de descenso tras la contundente derrota ante el conjunto de Simeone.