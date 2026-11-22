El Atlético de Madrid asestó un duro golpe a su rival, el Getafe, al llevarse una merecida victoria en su propio campo por tres goles a cero, en un encuentro en el que los hombres de Diego Simeone impusieron su dominio sobre el desarrollo del juego para sumar tres valiosos puntos que devolvieron al equipo a la tercera posición de la clasificación de LaLiga.
El Atlético arrancó el partido sometido a la presión inicial del conjunto local, que intentó sorprender a los visitantes y logró generar la primera ocasión de gol. Sin embargo, el equipo de Simeone recuperó pronto el equilibrio e impuso su ritmo, aprovechando su capacidad para controlar el centro del campo y amenazar la portería del Getafe.
El conjunto madrileño no tardó en traducir su superioridad en un gol: Álex Baena abrió el marcador en el minuto 10 con un potente disparo que puso el 0-1 para el Atlético y desbarató los planes del equipo local, obligado a reengancharse rápidamente al partido.
El Atlético siguió apretando tras el primer tanto y logró ampliar la ventaja en el minuto 30, cuando Cardoso aprovechó un error garrafal del guardameta Soria en el lanzamiento de un saque de esquina para firmar el segundo gol y dar a su equipo una cómoda ventaja antes del descanso, en un momento en el que el Getafe sufría para contener los movimientos ofensivos de los visitantes.
Tras la reanudación, el guion del partido apenas cambió. El Atlético de Madrid mantuvo el control y consiguió frenar los intentos de reacción del Getafe, cuyos ataques nunca supusieron una amenaza suficiente para alterar el marcador ante la solidez defensiva que mostró el equipo de Simeone.
En el minuto 90, el Atlético dio la puntilla a las esperanzas del Getafe: Grimaldo anotó el tercer gol de penalti para sentenciar el encuentro por 0-3 y confirmar la superioridad de su equipo en un partido que dominó durante la mayor parte del tiempo y en el que supo aprovechar las ocasiones de las que dispuso.
Con este importante triunfo, el Atlético de Madrid recuperó la tercera plaza de la clasificación de LaLiga, consolidó su posición entre los equipos de cabeza y sigue a la caza de sus rivales. Por su parte, el Getafe ve cómo se agravan sus problemas y queda cerca de la zona de descenso tras la contundente derrota ante el conjunto de Simeone.
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Mi historia con el fútbol comenzó desde que era muy pequeño, cuando era un niño que no entendía del todo lo que veía, pero esa magia que emanaba de los campos era más fuerte que cualquier resistencia. Recuerdo con claridad cómo seguía a la selección de Egipto en el Mundial de Italia de 1990, donde mis ojos se llenaban de asombro ante los momentos dramáticos y mi corazón se sumergía en un mar de emoción sin fin. Ese fue el comienzo, la chispa que encendió la llama de la pasión que sigue ardiendo hasta hoy.
Con el paso de los años, el Real Madrid se adueñó por completo de mi corazón, convirtiéndose en mi mayor referente en el mundo del fútbol internacional. Fui uno de los afortunados que vivió la era de las estrellas brillantes del «Merengue», esa constelación que reunió a leyendas como Iker Casillas en la portería, Zinedine Zidane con su inteligencia mágica, Luis Figo con sus habilidades extraordinarias, Roberto Carlos con sus misiles, Ronaldo «El Fenómeno» con su velocidad sobrehumana, Raúl con su lealtad legendaria y David Beckham con su elegancia real. Cada partido era una historia, y cada gol, una obra de arte, pintada en mi memoria con colores que mezclaban alegría y dolor.
A pesar de mis cambios profesionales en el mundo del periodismo —desde las complejas secciones de política hasta la volátil economía—, mi pasión por el fútbol nunca se ha apagado. Latía en silencio, esperando la oportunidad adecuada para volver a salir a la superficie. Esa oportunidad llegó en 2016, cuando me incorporé a la web «Kooora», donde la pasión se convirtió en mi trabajo diario. Allí, el placer se mezcló con el esfuerzo; largas horas de análisis, redacción y cobertura, pero fue un auténtico placer. Gracias a este esfuerzo colectivo, «Kooora» creció hasta convertirse hoy en el sitio web deportivo más grande del mundo árabe, un faro para los amantes del fútbol desde el Océano Atlántico hasta el Golfo.
En el baúl de mis recuerdos deportivos hay momentos que nunca se borrarán. Pero si tuviera que elegir uno, sin duda sería aquel gol inmortal de Zinedine Zidane en la final de la Liga de Campeones de 2002, frente al Bayer Leverkusen. Un solo balón, un misil desde la izquierda de «Zizou», voló en una trayectoria mágica para colarse en la portería, proclamando la novena victoria del Real Madrid. Fue un momento en el que el tiempo se detuvo, una mezcla de belleza y fuerza, que nos recuerda que el fútbol no es solo un juego, sino un arte que llega al alma.