Vídeo: el asombro de Khalil Al Balushi tras la clasificación de Omán: ¡todavía estoy en shock!

El comentarista deportivo omaní Khalil Al Balushi expresó su gran sorpresa por el escenario de clasificación de la selección de Omán a las semifinales de la Copa del Golfo "Golfo 27".

La selección de Omán se clasificó a semifinales de forma dramática, ya que venció a Kuwait al cierre de la fase de grupos por 3-1, pero un grave error cometido por el autor del tercer gol, Musab Al Shaqsi, al quitarse la camiseta para celebrar el tanto, impidió que "el Rojo" lograra la clasificación directa, dejando sus esperanzas finalmente en manos del sorteo, tras igualar con Irak en todo, incluso en el juego limpio.

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El sorteo se llevó a cabo tras el partido, con la presencia de representantes de las selecciones iraquí y omaní, y dio como resultado la clasificación de esta última a la siguiente ronda junto a Arabia Saudí, líder del grupo.

Estos acontecimientos provocaron una gran polémica tras el partido, y Khalil Al Balushi, comentarista de los canales de Al Kass, dijo tras la clasificación de la selección de su país: "Hasta ahora sigo en estado de shock, no sé, pero gracias a Dios nos hemos clasificado".

Y continuó: "No sé cómo ocurrió, dejadme volver al hotel y pensar hasta asimilar el asunto", y añadió: "Gracias a Dios nos hemos clasificado, necesitábamos esta clasificación, será muy beneficiosa desde el punto de vista anímico".

La selección omaní había comenzado el torneo con un empate a un gol frente a Irak, luego perdió por 3-0 ante Arabia Saudí (anfitriona) en la segunda jornada, antes de ganar por 3-1 el martes a Kuwait.

Por su parte, la selección iraquí venció en la segunda jornada a Kuwait por 3-2, antes de caer esta noche ante Arabia Saudí por 2-0.

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