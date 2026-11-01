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Liverpool v Arsenal FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Traducido por

Vídeo: el Arsenal rompe la maldición de Anfield tras 14 años y arrebata el liderato de la Premier League

Match report
Liverpool vs Arsenal
Liverpool
Arsenal
Premier League
Inglaterra

Un único gol decide el emocionante enfrentamiento

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El Arsenal rompió su maleficio en el estadio Anfield después de 14 años al vencer a su anfitrión, el Liverpool (1-0), la tarde de este domingo, en la novena jornada de la Premier League inglesa.

La última victoria del Arsenal en la Premier League en el estadio Anfield se remonta a 2012, cuando Mikel Arteta, actual entrenador de los gunners, era el capitán del conjunto londinense.

El alemán Kai Havertz marcó el único gol del partido en el minuto 16, tras rematar de primeras y a la red un centro raso de su compañero, el inglés Declan Rice.

El Liverpool monopolizó el balón durante la mayor parte del encuentro y amenazó la portería de los gunners en más de una ocasión, pero no logró igualar el marcador y cayó derrotado ante su afición.

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Por su parte, el Arsenal ofreció una actuación equilibrada en los primeros 15 minutos hasta que marcó el gol, y después retrocedió mucho a la defensa apoyándose en los contraataques; dispuso de algunas ocasiones para ampliar el marcador, pero no supo aprovecharlas.

Con esta victoria, el Arsenal aprovechó el tropiezo del Manchester City, que ayer sábado cayó ante el Brighton (1-0), para colocarse líder en solitario con 24 puntos, a 3 de distancia del conjunto citizen.

Por su parte, el Liverpool se quedó estancado en 15 puntos en la quinta posición, encajando su segunda derrota en la Premier League esta temporada.

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