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Argentina v Switzerland: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir

Traducido por

Vídeo: «El árbitro» expulsa a un jugador suizo y salva a una estrella argentina... ¿Cortesía o aplicación de la ley?

Argentina vs Switzerland
Argentina
Switzerland
World Cup
L. Paredes
B. Embolo
Argentina
Suiza
EE. UU.

¿Qué está pasando?

Un incidente arbitral sin precedentes en los cuartos de final del Mundial 2026 entre Argentina y Suiza ha desatado una gran polémica sobre si la intervención del VAR para expulsar al delantero suizo Breel Embolo favoreció a Argentina, El árbitro portugués João Pinheiro, tras revisar el VAR, retiró la amarilla al argentino Leandro Paredes y se la mostró a Embolo, quien fue expulsado en el 72’, con 1-1 en el marcador.

Empolou abandonó el campo en Kansas City entre lágrimas, rodeado de sus compañeros, que intentaron consolarlo.

Todo comenzó en el 69’, cuando Benheiro amonestó a Paredes por una falta sobre Embolo. Entonces el VAR intervino y avisó de que la tarjeta era para el jugador equivocado. El árbitro revisó la jugada en la pantalla y cambió su decisión.

Tras revisar la repetición, anuló la amonestación a Paredes y mostró a Embolo una segunda amarilla por simulación, sumada a la que ya tenía del 44’. lo que supuso su expulsión automática con tarjeta roja, en un momento crucial que obligó a la selección suiza a jugar con 10 jugadores y sin su delantero más destacado.

¿Por qué intervino el VAR?

La intervención inesperada del VAR suscita dudas, pues las segundas amarillas no suelen revisarse y la tecnología no puede recomendar una expulsión por doble amonestación.

Sin embargo, el VAR intervino por «error de identificación», pues la tarjeta se mostró al jugador equivocado; esto permite al árbitro corregir la amonestación y asignársela al jugador correcto, de acuerdo con las normas internacionales que establecen que el VAR solo puede intervenir en cuatro casos: un gol o su anulación, un penalti, una tarjeta roja directa y un error en la identificación del jugador sancionado.

¿Cortesía o aplicación estricta de la ley?

Desde el punto de vista técnico la decisión respeta las normas, pero el momento y las circunstancias hacen pensar en un favor a Argentina: el partido estaba empatado, Paredes se libró de la amonestación y Embolo fue expulsado.

En resumen, De no haber mostrado Benquiera la amarilla a Paredes, el VAR no habría intervenido; al equivocarse, se revisó la acción que expulsó a Embolo e inclinó el partido, que acabó 2-0 para Argentina con goles de Mac Allister y Ndoye.

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