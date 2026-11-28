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El Al Hilal ha recuperado el liderato de la Liga Roshn Saudí en la presente temporada 2026-2027, arrebatándoselo a sus rivales Al Qadsiah y Al Nassr, tras lograr una importante victoria a domicilio ante el Al Ettifaq.

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El Al Hilal se impuso por 3-1 al Al Ettifaq en el partido disputado este sábado en el estadio EGO de Dammam, correspondiente a la decimotercera jornada de la Liga Roshn Saudí.

El Al Hilal salió con fuerza y Hassan Tambakti marcó en el minuto 6 tras un barullo dentro del área, pero el árbitro anuló el tanto por fuera de juego, decisión que el videoarbitraje (VAR) confirmó después.

El primer gol llegó finalmente en el minuto 29, cuando el delantero inglés Ollie Watkins aprovechó un centro del brillante lateral derecho Mohammed Mahzari y lo convirtió con un preciso remate de cabeza que el portero Marek Rodák no pudo detener.

Sin embargo, el Al Ettifaq no quiso irse al descanso por debajo en el marcador y logró el empate cinco minutos antes del final de la primera parte, después de tres disparos en una misma acción que nació de un saque de esquina.

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Tras una serie de disparos que despejó la defensa del Al Hilal, el balón le llegó a Álvaro Medrán en la frontal del área, que remató de manera magistral sin que el portero marroquí Yassine Bounou pudiera evitar el gol.

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El Al Hilal arrancó la segunda parte con mucha intensidad y presionó al Al Ettifaq en busca del segundo gol, hasta que lo consiguió en el minuto 61.

El centrocampista serbio Sergej Milinković-Savić volvió a adelantar al conjunto capitalino a los 16 minutos de la segunda mitad, con un lanzamiento de falta que coló con maestría en la portería de Marek Rodák.

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El Al Ettifaq intentó remontar, pero su defensa escocés Jack Hendry acabó con sus aspiraciones con un error fatal en el minuto 74.

Mohammed Mahzari envió un centro que Hendry intentó devolver con el pecho a su portero, pero Watkins aprovechó el mal pase y mandó el balón al fondo de la red con gran habilidad.

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Watkins sigue brillando con el Al Hilal desde su llegada procedente del Aston Villa en el pasado mercado de verano: este es su undécimo gol en todas las competiciones, siete en la Liga Roshn Saudí y cuatro en la Liga de Campeones Élite de la AFC.

El papel del delantero inglés no se limita a marcar, ya que también ha dado seis asistencias, por lo que suma 17 participaciones en gol en 13 partidos, una media de más de una por encuentro.

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Con esta victoria, el Al Hilal recupera el liderato de la Liga Roshn Saudí al alcanzar los 33 puntos, dos más que el Al Qadsiah y el Al Nassr, segundo y tercero respectivamente.

Por su parte, el Al Ettifaq sufrió su cuarta derrota de la presente temporada en la Liga Roshn y se queda con 19 puntos, en la séptima posición de la clasificación.