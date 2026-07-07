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Vídeo: «Egipto no tendrá piedad de vosotros»... La estrella de los Faraones desafía a Argentina

Argentina vs Egipto
Argentina
Egipto
World Cup
R. Rabia
Argentina
Egipto
EE. UU.

El entusiasmo es lo que prima

Rami Rabia, defensa de Egipto, publicó un mensaje motivador antes de los cuartos de final del Mundial 2026 contra Argentina, mostrando su confianza en los «Faraones».

El defensa publicó en TikTok una foto con la camiseta de Egipto y un audio que afirma: «Decidle a Argentina que Egipto no tendrá piedad».

El mensaje causó gran impacto entre los seguidores de Egipto, que lo vieron como muestra del espíritu de lucha del equipo.

El equipo egipcio se prepara para uno de sus duelos más duros, con la meta de seguir haciendo historia.

World Cup
Argentina crest
Argentina
ARG
Egipto crest
Egipto
EGY

Los egipcios llegan tras eliminar a Australia en la ronda de 32 y enfrentarse a la campeona Argentina en Atlanta.

Argentina llegó a octavos tras ganar sus tres partidos de grupo y eliminó a Cabo Verde 3-2 en prórroga en la ronda de 32.

Lee también:

Egipto y Argentina... el tercer capítulo en la historia de los duelos entre Salah y Messi.

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