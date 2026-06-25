Vídeo: Ecuador vence a Alemania y avanza a la siguiente ronda del Mundial

Ecuador avanzó a los dieciseisavos del Mundial 2026 tras vencer 2-1 a Alemania este jueves en el MetLife de Nueva Jersey.

Con este triunfo, Ecuador suma 4 puntos y queda tercero del Grupo 5, mientras que Alemania lidera con 6, por su victoria 2-1 sobre Costa de Marfil, segunda tras ganar 2-0 a Curazao.

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Como mejor tercera, Ecuador podría enfrentar a Inglaterra, líder del Grupo 12, en los dieciseisavos, si mantiene su posición.

Leroy Sané marcó a los 109 segundos, el segundo gol más rápido de Alemania en Mundiales, solo superado por el de Ernst Lener en 1934 ante Austria.

El tanto de Sané provocó polémica, pues se investigó si Alexander Pavlović había cometido falta sobre Pedro Vitti justo antes.

Sin embargo, Ecuador igualó rápido gracias a un disparo fulminante de Nelson Angulo en el 9.

El punto de inflexión del partido

En el 47, la árbitra Torri Penso pitó penal a favor de Kai Havertz.

Tras revisar el VAR, la árbitra anuló la pena máxima al detectar una falta previa de Sané en el centro del campo.

En la segunda parte, la selección latinoamericana fue más audaz y creó varias ocasiones ante Manuel Neuer, hasta que, en el 77, Gonzalo Plata batió al portero del Bayern adelantándose a él.

Alemania presionó en los últimos minutos buscando el empate, pero Ecuador defendió con uñas y dientes su ventaja y selló el triunfo que lo acerca a la clasificación.



