VÍDEO: Eberechi Eze habla del Arsenal, la selección inglesa y la victoria en la FA Cup con el Crystal Palace en el nuevo episodio del podcast «Beast Mode On» con Adebayo Akinfenwa

La antigua estrella del Crystal Palace habla sobre su triunfo en la FA Cup con los Eagles la temporada pasada, los jugadores que más le han impresionado en la Premier League, en el Emirates y con su selección, y cómo recibir la convocatoria de Inglaterra el mismo día que sufrió una lesión grave le pareció un mensaje de Dios.

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