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Boca Juniors v Defensa y Justicia - Torneo Clausura 2026Getty Images Sport
Hussein Hamdy
Traducido por

Vídeo: drama y celebración en vano, el gol de Boca Juniors convierte la alegría de Rosario en una pesadilla

Boca Juniors vs Defensa y Justicia
Boca Juniors
Defensa y Justicia
Liga Profesional
Rosario Central vs Estudiantes de Rio Cuarto
Rosario Central
Estudiantes de Rio Cuarto
Argentina

Una celebración que se tornó de repente

Boca Juniors se proclamó campeón de la liga argentina de 2026, después de lograr una victoria agónica sobre Defensa y Justicia por un gol a cero, en el partido que se disputó la noche del sábado en el estadio La Bombonera, dentro de la última jornada, para sellar el liderato de la tabla anual gracias al gol de Enner Valencia en el tiempo de descuento.

Esta coronación llega un año después de la polémica que rodeó al mismo galardón, cuando se anunció de forma sorpresiva la consagración de Rosario Central como campeón.

Enner Valencia marcó el gol de la victoria para Boca Juniors en el minuto 50 de la segunda parte, dándole a su equipo el liderato general y coronándolo campeón de la liga argentina tras sumar la mayor cantidad de puntos en los torneos Apertura (primera mitad del año) y Clausura (segunda mitad del año).

El segundo torneo todavía sigue en marcha, pues actualmente se están disputando las eliminatorias para definir a su campeón.

Antes del gol de Valencia, Rosario Central celebraba la conquista del título, después de adelantarse ante Estudiantes de Río Cuarto por dos goles a cero, y la situación llegó al punto de que su afición invadió el terreno de juego para celebrar con los jugadores.

Pero el gol agónico de Boca Juniors en el tiempo de descuento dio la vuelta a la situación y le otorgó al equipo la victoria y la copa, poniendo fin a una ausencia de los podios de campeón que se prolongó durante 3 años.

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