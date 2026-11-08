El Milan continuó su persecución de los puestos de arriba en la Serie A, después de regresar con una valiosa victoria del estadio Luigi Ferraris, tras imponerse a su anfitrión, el Genoa, por 2-1, la noche del domingo, en el marco de la undécima jornada de la competición.

Los rossoneri ofrecieron un inicio fuerte y lograron resolver la primera mitad con dos goles obra de Alfadjo Cissé y Christian Pulisic, antes de que los locales recortaran distancias en los últimos minutos, sin poder evitar la derrota.

Alfadjo Cissé abrió el marcador para el Milan en el minuto 13, tras aprovechar un error de Vásquez al perder el balón, para transformar un pase decisivo de Adrien Rabiot en un disparo exitoso con su pie derecho que sacudió la portería del Genoa.

El conjunto lombardo no esperó mucho para ampliar su ventaja, ya que Christian Pulisic añadió el segundo gol en el minuto 19, después de aprovechar una pérdida de balón de Marcandalli y recibir un pase de Ramos, antes de controlarlo y disparar con precisión dentro del poste, reforzando la ventaja de los visitantes.

En el minuto 88, Mikael Egill Ellertsson encendió los últimos minutos, tras aprovechar el rechace del balón después de que la barrera defensiva detuviera un tiro libre ejecutado por Stephan El Shaarawy, para disparar con su pie izquierdo desde el borde del área, colocando el balón en el ángulo izquierdo de la portería de Mike Maignan.

Y pese a los intentos del Genoa por volver al marcador durante los minutos restantes, el Milan mantuvo su ventaja hasta el pitido final, para cosechar tres puntos importantes en su recorrido en la liga.

Con esta victoria, el Milan elevó su casillero a 24 puntos, ascendiendo al cuarto puesto de la tabla de clasificación y recortando a cinco puntos la distancia con el líder, la Lazio, mientras que el casillero del Genoa se quedó estancado en 13 puntos.