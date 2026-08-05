Los dos finalistas de la última edición de la Liga de Campeones de Europa, el Paris Saint-Germain y el Arsenal, sufrieron sendas derrotas este miércoles, en su preparación para la nueva temporada.

Lo llamativo es que los campeones de Inglaterra y Francia cayeron ante dos equipos españoles, y por tres goles en cada partido.

El Arsenal encajó una sorprendente derrota ante el Real Betis, por 1-3, en el amistoso que enfrentó a ambos equipos en el estadio "Aviva" de la capital irlandesa, Dublín, dentro de los preparativos de ambos conjuntos para el inicio de la nueva temporada.









El triplete del Real Betis lo firmaron Rodrigo Riquelme, Nelson Deossa y Pablo Fornals, en los minutos 9, 26 y 43.

Mientras que el único gol del Arsenal lo anotó Piero Hincapié, en el minuto 32 del encuentro.









En otro encuentro, el Real Mallorca logró una amplia victoria sobre el Paris Saint-Germain francés por 3-0, este miércoles, en un partido amistoso dentro de los preparativos de ambos equipos para el inicio de la nueva temporada, disputado en el estadio Son Moix, en España.

El triplete del conjunto español lo marcaron Zito Luvumbo, Jan Virgili y Antonio José, en los minutos 21, 40 y 51.









Cabe recordar que el Paris Saint-Germain se había proclamado campeón de la Liga de Campeones de Europa por segunda vez en su historia tras vencer al Arsenal en la tanda de penaltis por 4-3, después de finalizar el tiempo reglamentario y la prórroga con empate a 1.