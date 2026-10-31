Vídeo: doblete y expulsión, el Tottenham vence al Palace y mantiene al United por encima de la zona de descenso

El Tottenham Hotspur aprovechó la inferioridad numérica de su invitado, el Crystal Palace, y logró una victoria por dos goles a cero este sábado, en el marco de la Premier League, para ascender al octavo puesto con 12 puntos, tras conseguir su tercer triunfo consecutivo.

Este resultado salvó la cara del Manchester United y lo mantuvo un puesto por encima de la zona de descenso, ya que iguala con el Crystal Palace, después de su derrota de hoy en la misma jornada por 2-0 ante el Chelsea en Stamford Bridge.

El enfrentamiento comenzó con cautela por parte del Crystal Palace, que se apoyó en la concentración defensiva, mientras el Tottenham intentó imponer su ritmo de forma temprana.

Los visitantes estuvieron a punto de sorprender a su anfitrión en el minuto 10, pero el portero Antonín Kinský detuvo el disparo de Daichi Kamada.

En el minuto 12, intervino el videoarbitraje para revisar la dura entrada de Jean-Philippe Mateta sobre Micky van de Ven, después de que el árbitro mostrara una tarjeta amarilla en un principio, antes de modificar su decisión a expulsión, dejando al Palace completando el partido con diez jugadores desde el minuto 13.

Archie Gray recibió una tarjeta amarilla en el minuto 15, antes de que el Tottenham aprovechara su superioridad numérica y abriera el marcador en el minuto 25, cuando el propio Gray se elevó sin marca en el segundo palo y mandó un córner a la red con la cabeza.

Los locales mantuvieron su presión, pero Henderson detuvo un potente disparo de Dominic Solanke en el minuto 51 y frenó otro intento de Robertson en el minuto 71.

En el minuto 73, Jan Paul van Hecke duplicó el marcador para los Spurs, con un cabezazo tras un centro enviado por Mathys Fernández desde la banda izquierda.

En el minuto 77 entró Kulusevski en lugar del egipcio Omar Marmoush, que no aportó gran cosa hoy.

En el minuto 81, Henderson volvió a brillar y detuvo un potente disparo de Sandro Tonali, antes de que Kudus desperdiciara una ocasión clara en el minuto 90, después de desviar por encima del larguero un centro de Luka Williams-Barnett desde una corta distancia de la portería.

Los últimos minutos presenciaron el debut de Williams-Barnett en la Premier League, tras entrar como suplente de Mathys Tel en el minuto 88.

El Tottenham mantuvo su ventaja hasta el final, para sumar tres nuevos puntos, mientras que el Crystal Palace se quedó con siete puntos en el puesto 18 (tercero por la cola).

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