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El Manchester United-Brentford deparó una sorpresa que nadie esperaba en Old Trafford, donde continuaron los problemas del equipo de Mauricio Pochettino en el segundo partido del técnico argentino al frente del Manchester United y el primero en su estadio.

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Callum Wilson, estrella del Brentford, acaparó los focos con dos goles en la primera parte ante el Manchester United, aprovechando una fructífera conexión con su compañero Dango Ouattara, que dio las dos asistencias e inscribió su nombre en un registro estadístico poco habitual en la Premier League.

Los dos tantos confirmaron la eficacia ofensiva de Wilson, que se mostró contundente con las ocasiones que tuvo, mientras la defensa del Manchester United se esforzaba en vano por frenar los movimientos del delantero rival.

Según Squawka, Ouattara se convirtió en el tercer jugador visitante que da dos asistencias al mismo futbolista en un partido de la Premier League en Old Trafford.

James Milner fue el primero en lograrlo, con la camiseta del Manchester City, al dar dos asistencias a Mario Balotelli en el duelo ante el Manchester United en 2011. Después, Mohamed Salah, leyenda del Liverpool, repitió la hazaña al servir dos goles a Luis Díaz, por entonces su compañero en el Liverpool, en 2024.

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Por su parte, Wilson firmó unos números llamativos en la primera mitad: tocó el balón 16 veces, completó 6 de sus 9 pases y llegó a la pelota en 4 ocasiones dentro del área rival.

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En cuanto a los disparos, Wilson mostró una precisión total, ya que remató dos veces a puerta y marcó en ambas. Además, ganó dos duelos aéreos y convirtió las ocasiones que tuvo en dos goles que dieron al Brentford una ventaja importante en la primera parte.

El Manchester United, que llegaba al partido de hoy en el 19.º puesto (penúltimo), sigue buscando su segunda victoria en la Premier League. Suma 8 puntos, fruto de una sola victoria y cinco empates, y acumula 6 derrotas.

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La única victoria del Manchester United llegó ante el Ipswich Town por 5-2 el domingo 30 de agosto de 2026 en Old Trafford, en la segunda jornada de la Premier League.

La directiva del Manchester United nombró al técnico argentino en sustitución de Michael Carrick para mejorar los resultados, y Pochettino comenzó oficialmente su etapa en Old Trafford hace solo diez días, tras dejar la selección de Estados Unidos.

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