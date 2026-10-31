Vídeo: doblete espectacular de Raphinha y el Barcelona golpea con fuerza en el Camp Nou

El brasileño Raphinha continuó con su gran momento con la camiseta del Barcelona, luego de marcar dos goles en la portería del Deportivo Alavés, durante el encuentro disputado dentro de la competición de LaLiga, liderando así al equipo del entrenador Hansi Flick y alcanzando los 17 goles en las distintas competiciones, con 15 goles en LaLiga y dos en la Liga de Campeones de Europa.
Raphinha no necesitó más que 8 minutos para abrir el marcador, después de que Pedri enviara un pase filtrado a Fermín López por la banda izquierda, quien mandó un centro preciso dentro del área, que el delantero brasileño remató con un arranque veloz y un disparo certero dentro de la portería.
Y 5 minutos antes del final de la primera parte, Raphinha volvió a sumar el segundo gol para él y para su equipo, aprovechando de nuevo un pase de Fermín López, tras ejecutar un remate preciso mientras se lanzaba a la carrera, para completar su doblete en el partido.
El doblete llegó antes de que Raphinha viajara para unirse a la selección de Brasil en Singapur, después de continuar marcando en su séptimo partido de los 14 que ha disputado esta temporada, repitiendo lo que ya había hecho ante el Elche, el Athletic Club, el Rayo Vallecano, el Feyenoord, el Sevilla y el Real Madrid.