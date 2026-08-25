El árbitro Mohammed Al-Huwaish anuló un gol del Al-Nassr frente al Al-Ettifaq, durante el partido disputado el martes en el estadio de este último, correspondiente a la tercera jornada de la Roshn Saudi League, tras recurrir a la tecnología del videoarbitraje "VAR".

La jugada se produjo en el minuto 53, después de que Kingsley Coman enviara un pase a João Félix, quien recibió el balón por la banda derecha y entró en el área antes de ceder a Sadio Mané, que estaba atento frente a la portería y remató a la red.

Pero el árbitro detuvo la celebración y decidió revisar la acción a través de la tecnología de vídeo, antes de anular el gol por la existencia de un fuera de juego de Coman en el inicio de la jugada que condujo al pase del gol.

Dúo exitoso

Los ataques del Al-Nassr no se detuvieron, y el conjunto logró recortar distancias después de que el dúo formado por João Félix y Sadio Mané consiguiera repetir un contraataque que esta vez sí tuvo éxito, en el minuto 74, después de que Félix recibiera el balón y se lo pasara a Sadio Mané, quien arrancó con él atravesando la defensa del Al-Ettifaq, antes de acercarse a la portería y disparar un balón potente que sacudió la red.

El gol devolvió al Al-Nassr al partido, después de que el Al-Ettifaq se hubiera adelantado con dos goles sin respuesta, aprovechando la inferioridad numérica de su rival tras la expulsión del portero Bento en el minuto 12.