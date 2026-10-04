El enfrentamiento entre Túnez y Libia sub-20, disputado en Egipto y que terminó con empate 1-1 en la fase de clasificación para la Copa Africana de Naciones Juvenil 2027, se convirtió en tema de amplio debate más allá de las fronteras del continente africano, después de que los últimos minutos presenciaran una rara incidencia arbitral que encendió la ira de los jugadores de la selección libia, pese a que la decisión del árbitro se ajustó a las reglas del juego.

El eco del partido no se detuvo en las reacciones dentro del terreno de juego, ya que varios de los grandes diarios deportivos del mundo abordaron la polémica jugada, entre ellos el francés L'Équipe, el portugués Record y el inglés The Sun, además de los españoles Marca y Sport, convirtiendo el encuentro disputado en Egipto en uno de los partidos más polémicos de la clasificación juvenil.

La emoción había alcanzado su punto máximo en el tiempo añadido, cuando el portero tunecino Slim Bouaskar subió al área de la selección libia para participar en el lanzamiento de un córner, en busca de un gol que diera a Túnez la oportunidad de arrebatar la victoria y mantener sus esperanzas de competir por el billete de clasificación.

Pero el córner no terminó de la manera que quería la selección tunecina, ya que Libia logró hacerse con el balón y lanzarse en un rápido contraataque, durante el cual pareció que la selección libia tenía una oportunidad ideal para marcar, después de contar con 4 jugadores frente a un único jugador tunecino.

Y mientras los jugadores de Libia se lanzaban hacia la portería de Túnez con la convicción de que el camino se les había abierto para arrebatar el gol de la victoria, el árbitro asistente levantó su banderín señalando un fuera de juego, lo que detuvo el ataque en medio de un gran enfado de los jugadores de la selección libia y del cuerpo técnico, varios de cuyos miembros protestaron la decisión.

La decisión pareció a primera vista extraña debido a la presencia del portero tunecino dentro del área de Libia, lo que hacía que la escena pareciera indicar que había más de un jugador tunecino por detrás del delantero libio, pero la explicación de la jugada conforme a la regla del fuera de juego reveló la razón del cobro de la infracción.

El delantero libio había rebasado la línea de medio campo en aproximadamente un metro en el momento en que le pasaron el balón, y no tenía por delante de los jugadores de Túnez más que al portero Bouaskar, quien ya había subido al área rival para participar en el saque de esquina, lo que situó al delantero en posición de fuera de juego.

Las reglas del juego establecen que un jugador se encuentra en posición de fuera de juego si cualquier parte de su cabeza, su cuerpo o sus piernas está dentro de la mitad del campo del rival, excepto la línea de medio campo, y más cerca de la línea de meta rival que el balón y que el penúltimo jugador adversario, teniendo en cuenta las condiciones de interferencia en el juego.

Por lo tanto, la presencia de otro jugador tunecino por detrás del delantero libio habría mantenido el ataque dentro de la legalidad, y asimismo se podría haber evitado el fuera de juego si el balón se hubiera pasado antes de que el delantero rebasara la línea de medio campo.

Y pese a que la decisión era correcta desde el punto de vista reglamentario, lo extraño de la escena y su cercanía con el final del partido hicieron que la jugada se difundiera ampliamente, sobre todo porque el ataque conllevaba una verdadera oportunidad para que Libia arrebatara los tres puntos, antes de detenerse por un fuera de juego que a muchos les pareció inusual dado el avance del portero tunecino hasta la otra área.

El partido terminó con empate 1-1, después de que Dhirar Brik adelantara a la selección tunecina en el minuto 24, antes de que Moussa Ibrahim igualara a favor de Libia en el minuto 64.

Con este resultado, se acabaron las esperanzas de Túnez de competir por el billete de clasificación, mientras que la selección libia desaprovechó una valiosa oportunidad de lograr la victoria y reforzar su situación antes de su último enfrentamiento ante Marruecos, previsto para el martes.