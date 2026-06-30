Vídeo: Diop le roba el balón a Van Dijk y salva a Marruecos de una eliminación prematura

El defensa marroquí Issa Diop evitó la eliminación de su selección en el Mundial 2026 al empatar 1-1 contra Holanda en el descuento. El partido de la ronda de 32 se jugó esta madrugada en el estadio de Monterrey, México.

El tanto llegó en el 90+1: Diop se anticipó al capitán holandés Virgil van Dijk y cabeceó al fondo de la red un centro del suplente Chamseddine Talbi.

El tanto desató la alegría de la afición marroquí, sobre todo porque llegó en el momento más oportuno.

Holanda se había adelantado en el 72 con gol de Cody Gakpo, quien lloró por la pérdida de su hijo dos días antes.

El ganador se medirá en octavos a Canadá, que eliminó a Sudáfrica 1-0.







