Yan Diomande, extremo del Real Madrid, provocó una ola de polémica en España tras aparecer en una transmisión en directo a través de la aplicación "TikTok" pocas horas después de la derrota de su equipo ante el Atlético de Madrid por 2-1, en un momento en el que el jugador marfileño afronta una presión creciente desde su llegada al club blanco durante el mercado de fichajes de verano.

Según el sitio "Foot Mercato", la aparición de Diomande se produjo en un momento delicado, especialmente porque el jugador llegó al Real Madrid procedente del Leipzig por 140 millones de euros, una cifra que lo situó en el centro de las miradas de la afición y los medios desde su primer partido con el equipo.

A pesar de la derrota en el derbi, el extremo marfileño ofreció una actuación destacada ante el Atlético de Madrid, en un momento en el que Vinicius Junior sigue siendo objeto de críticas por el descenso de su nivel en la banda izquierda.

Horas después del final del partido, Diomande apareció en una transmisión en directo a través de "TikTok" y respondió a una pregunta sobre el valor de su fichaje diciendo: "Siempre nos criticarán, pero nosotros mejoramos constantemente", mientras su aparición coincidía con la reproducción de una música relacionada con el valor del traspaso de 140 millones de euros.

El gesto del jugador provocó reacciones airadas e inmediatas por parte de la afición del Real Madrid y de los medios de comunicación españoles, ya que varios seguidores consideraron que su aparición y su baile durante la transmisión no fueron apropiados tras la derrota en el derbi de la capital, especialmente en medio de la gran presión que lo rodea por el elevado valor de su fichaje.

Un aficionado del Real Madrid escribió un comentario sobre el vídeo diciendo: "Sinceramente, no puedo creer que nadie le diga a este chico lo que está haciendo al publicar un vídeo en TikTok después de perder el derbi, como si no le importara en absoluto".

Otro aficionado estableció una comparación entre el gesto de Diomande y lo que hace Lamine Yamal tras las derrotas del Barcelona, en medio de los crecientes focos sobre el jugador marfileño, a quien ahora se le exige demostrar que está a la altura del fichaje récord y de las grandes expectativas depositadas en él desde su llegada al Real Madrid.