Vídeo: Desde las playas de Gaza, un mensaje especial para Hossam Hassan tras su despedida del Mundial

Hossam Hassan, seleccionador de Egipto, recibió un mensaje de apoyo desde la Franja de Gaza tras la eliminación en octavos del Mundial 2026.

El equipo nacional cayó 2-3 ante Argentina en octavos de final tras haber liderado 2-0.

El canal catarí Al Kass publicó en X un vídeo en el que varios habitantes de la Franja de Gaza escribían el nombre de Hossam Hassan en mayúsculas en la playa, junto a la frase «la conciencia de la humanidad».

Además, colocaron una foto del técnico con la bandera de Palestina y varias banderas de Egipto y Palestina.

Al final, se hicieron una foto junto a la obra con el gesto «No al racismo», el mismo que Hossam hizo en el partido contra Argentina.

Recordemos que, tras avanzar a octavos, Hassan mostró la bandera de Palestina y pidió ayuda para Gaza en la rueda de prensa previa al duelo con Argentina.