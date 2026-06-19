Vídeo: Desde las gradas, Guardiola sigue a los «Leones del Atlas» y aviva los rumores

La presencia de Pep Guardiola, exentrenador del Manchester City, en el partido Marruecos-Escocia en el estadio Gillette de Massachusetts, válido para la segunda jornada del Grupo 3 de la Copa del Mundo 2026, ha reavivado las especulaciones sobre su próximo destino.

Asistió junto a su hermano Pier, presidente del Girona, como un aficionado más, lo que reavivó las especulaciones sobre su próximo destino tras su exitoso paso por los Citizens.

Según el diario Sport, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí le han ofrecido contratos millonarios tras dejar el City, y Marruecos también sigue su situación.

Según Kaz TV, Guardiola viaja por motivos laborales con su familia, lo que alimenta las especulaciones sobre conversaciones con la Federación Marroquí de Fútbol, dada la confirmada interés del país en ficharlo.