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Al Hilal v Al Ittihad - Saudi Pro LeagueGetty Images
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Vídeo: desde el suelo, el primer gol asiático que le da a Watkins una huella histórica con Al Hilal

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El delantero inglés continuó brillando

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El inglés Ollie Watkins, delantero del Al Hilal, siguió escribiendo la historia con el club saudí tras marcar un nuevo gol con su camiseta.

El Al Hilal visitó este martes al Al Sadd en el estadio Jassim bin Hamad de Doha, la capital catarí, en la segunda jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones de la AFC Elite.

Ollie Watkins abrió el marcador para el Al Hilal en el minuto 40 del encuentro, después de que el balón le llegara dentro del área y remató desde el suelo para introducirla en la red con gran habilidad.

Este tanto se convirtió en el primero que marca el delantero inglés en la Liga de Campeones de la AFC Elite, en su primer partido en el torneo desde su llegada a las filas del Al Hilal procedente del Aston Villa durante el pasado mercado de verano.

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De esta forma, Watkins se convirtió en el primer jugador inglés que marca un gol con el Al Hilal en la historia del torneo asiático, después de haber sido también el primer futbolista inglés en vestir su camiseta en la competición.

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El exdelantero del Aston Villa continuó con su gran momento en el Al Hilal durante la presente temporada, ya que esta fue su novena contribución con el equipo: anteriormente había anotado 5 goles y había dado 4 asistencias.

Cabe recordar que el jugador de 31 años se perdió el primer partido del Al Hilal en la actual edición del torneo asiático, que ganó frente al Al Gharafa catarí por 2-1, debido a una lesión.