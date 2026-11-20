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El turco Merih Demiral, defensa del Al Ahli, se impuso en su eterno pulso con la afición del Al Nassr, su eterno rival, tras el clásico que enfrentó a ambos equipos en la Liga Roshn saudí.

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El Al Ahli venció 3-1 al Al Nassr en el partido que disputaron este viernes en el estadio Al Inma de Yeda, correspondiente a un encuentro aplazado de la novena jornada de la Liga Roshn.

Tras el pitido final, Demiral acaparó todas las miradas con sus efusivas celebraciones ante las aficiones del Al Ahli y del Al Nassr en el estadio Al Inma de Yeda.

En primer lugar, Demiral corrió hacia la afición del Al Ahli y empezó a señalar el escudo del club en su pecho.

Después, el defensa turco se hizo con una bandera especial del Al Ahli y se dirigió al centro del campo para clavarla allí, algo que provocó a algunos jugadores del Al Nassr, que se enzarzaron con él.

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Demiral no se quedó ahí: las cámaras lo captaron haciendo el número 2 con la mano a algunos aficionados presentes en el estadio Al Inma, un gesto que algunos interpretaron como una alusión a los dos títulos de la Liga de Campeones de la AFC Élite conquistados por el equipo.

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Estos gestos supusieron una prolongación de la batalla que enfrenta a Demiral con la afición del Al Nassr desde el clásico que ambos equipos disputaron el pasado mes de abril, en el que se enzarzó con varios jugadores.

El defensa turco fue una de las grandes figuras de este clásico y uno de los motivos de peso de la victoria de su equipo, hasta el punto de recibir el premio al mejor jugador del partido, una de las pocas veces en las que ha conseguido este galardón.

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De hecho, Demiral marcó un gol en el minuto 31 tras una mala salida del brasileño Bento, portero del conjunto de la capital: el balón le llegó con la portería vacía y lo mandó al fondo de la red de cabeza.

Sin embargo, el árbitro argentino Facundo Tello acudió al VAR después de conceder el tanto y terminó anulándolo por una supuesta obstrucción a Bento de Ziyad Al-Johani, centrocampista del Al Ahli.

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La decisión provocó un gran enfado en el neerlandés Marino Pusic, entrenador del Al Ahli, que discutió con el colegiado al considerar que el gol era legal.

Fahad Al-Mirdasi, exárbitro saudí, discrepó de la decisión del colegiado y aseguró que el gol era válido, ya que no hubo contacto.

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«En el minuto 31, la anulación del gol del Al Ahli fue una decisión incorrecta», afirmó Al-Mirdasi en declaraciones difundidas a través de la cuenta oficial del programa «Nadina» del canal «MBC 1».

Y explicó: «El jugador del Al Ahli Ziyad Al-Johani no cometió ninguna falta sobre el portero del Al Nassr, Bento Matheus. Fue una intervención errónea del VAR al llamar al árbitro, y lo correcto era dar el gol».

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La emoción continuó en la segunda parte gracias al propio Merih Demiral, que provocó un penalti a favor del Al Ahli en el minuto 67.

Demiral recibió un centro dentro del área y Abdullah Al-Hamdan, delantero del Al Nassr, intentó alcanzarlo, pero el defensa turco cayó al suelo reclamando penalti.

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En un primer momento, el árbitro argentino ignoró las protestas de los jugadores del Al Ahli, pero después acudió al VAR para revisar la jugada de cerca y acabó señalando penalti a favor del conjunto de Yeda.

El inglés Ivan Toney, delantero del Al Ahli, no falló: se encargó del lanzamiento y lo colocó con potencia a la derecha del portero brasileño Bento, que no llegó a alcanzar el balón, para firmar el segundo gol del conjunto de Yeda en el minuto 71.

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El golpe definitivo llegó en el minuto 75, cuando el armenio Eduard Spertsyan, centrocampista del Al Ahli, puso un centro desde un saque de esquina que el defensa brasileño Roger Ibañez remató de cabeza al fondo de la red para firmar el tercer gol del conjunto de Yeda.

Con esta victoria, el Al Ahli suma 24 puntos y ocupa la cuarta posición de la clasificación de la liga saudí, a 4 puntos del Al Nassr, que se queda estancado en 28 puntos en el tercer puesto.