Vídeo: dejó su portería para beber agua; Al-Qadisiyah castiga al portero del Al-Tai con un gol cómico

El enfrentamiento entre Al Qadisiyah y Al Taee vivió una jugada insólita y un error inesperado del portero de Al Taee, después de que el delantero del Al Qadisiyah, Mateo Retegui, aprovechara la ausencia del guardameta de su portería para marcar un gol de una manera que quizás sea de los más extraños de la presente temporada.

La jugada llegó en el minuto 16, cuando el Al Qadisiyah dispuso de un tiro libre, mientras el portero de Al Taee abandonaba su portería por unos instantes para beber agua, en una escena que no se esperaba que se convirtiera en la causa directa del movimiento de sus redes.

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Los jugadores del Al Qadisiyah no esperaron mucho para ejecutar el tiro libre, ya que jugaron el balón con rapidez, aprovechando la ausencia del portero de su sitio y la falta de cualquier jugador que protegiera la portería en ese momento.

Retegui recibió el balón y se lanzó directamente hacia la portería vacía de Al Taee, sin encontrar resistencia alguna, antes de colocar el balón dentro de la red con facilidad, poniendo por delante al Al Qadisiyah en el partido.

El gol provocó el asombro de todos los aficionados, después de que llegara como resultado de una acción sencilla que en segundos se transformó en un error decisivo que Al Taee pagó, mientras los jugadores del Al Qadisiyah mostraron una gran rapidez de reflejos para aprovechar la situación y no dar al rival la oportunidad de reorganizar sus filas.

De esta manera, Retegui firmó uno de los goles más extraños de la temporada, después de aprovechar el momento en que el portero de Al Taee dejó su portería para beber agua, castigando al equipo rival con un gol cómico y dando al Al Qadisiyah una ventaja temprana en el partido.