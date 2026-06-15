Vídeo: De Yelo al Mundial... Al-Owais revive la epopeya de 2022 con paradas históricas

Mohammed Al-Owais, portero de Arabia Saudí, recordó su actuación en el Mundial 2022 con grandes paradas en su debut en el Mundial 2026.

Al-Owais fue titular ante Uruguay esta madrugada en el Hard Rock Stadium de Miami, en la primera jornada del Mundial 2026.

En el minuto 30 detuvo un cabezazo en el área pequeña con una reacción rapidísima.

La intervención recordó su actuación en 2022, cuando brilló en los tres partidos de la fase de grupos, especialmente en la victoria 2-1 sobre Argentina.

Curiosamente, Al-Owais acudió al Mundial por azar: el entonces técnico francés Hervé Renard no lo tenía entre sus planes y prefería a Nawaf Al-Aqidi, guardameta del Al-Nassr.

Sin embargo, el bajo rendimiento de Al-Aqidi ante Egipto en marzo llevó a Renard a convocar a Al-Oweis, quien entonces jugaba en la Yelo Saudi League, y a alinearlo frente a Serbia.

El actual seleccionador, Giorgos Donis, confirmó esa elección al convocarlo y alinearlo de inicio frente a Uruguay.