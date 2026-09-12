El inglés Ollie Watkins, nuevo delantero del Al-Hilal, revivió sus noches históricas en la Premier League tras su brillante actuación en el partido ante el Al-Taawoun en la Roshn Saudi League.

El Al-Hilal visitó al Al-Taawoun este sábado, en el estadio de este último en Buraida, en la séptima jornada de la Roshn Saudi League.

En el minuto nueve del partido, Watkins abrió el marcador para el Al-Hilal, después de aprovechar un balón largo del centrocampista portugués Rúben Neves, quedar solo ante la portería y colocar el balón dentro de la red con maestría.

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El delantero inglés añadió su segundo gol y el quinto de su equipo en el minuto 56 del partido, tras un arranque destacado desde el centro del campo con el que quedó solo ante la portería del Al-Taawoun, antes de colocar el balón dentro de la red.

Este fue el primer doblete de Watkins con el Al-Hilal desde su llegada al club durante el pasado mercado de fichajes de verano, procedente del Aston Villa.

El futbolista de 30 años recuperó sus históricos dobletes en la Premier League con el Aston Villa, donde había marcado 5 dobletes la temporada pasada en la "Premier League", el último de ellos ante el Liverpool y el Manchester City, en las dos últimas jornadas.

Cabe recordar que Watkins había marcado un único gol en su primera participación con el Al-Hilal, durante la victoria por 3-0 sobre el Al-Ahli, antes de no lograr anotar en los dos últimos partidos ante el Al-Shabab y el Neom.