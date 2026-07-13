VÍDEO: David James cree que Inglaterra puede ganar el Mundial. Repasa su carrera con los Tres Leones, su etapa en el Liverpool, su admiración por Alisson y más en el podcast «Beast Mode On»

Desde sus inicios hasta convertirse en portero titular del Liverpool, representar a Inglaterra y ganar la FA Cup con el Portsmouth, David James repasa sus logros, retos y aprendizajes en el último episodio del podcast «Beast Mode On».
Haz clic en el botón de reproducción de arriba para ver el episodio completo ⬆️
El podcast «Beast Mode On» está disponible en YouTube y Spotify, donde puedes ver y escuchar todos los episodios gratis.
Anuncios
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias