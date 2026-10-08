Vídeo: Cristiano se burla de un analista inglés: deja de inyectarte bótox, pareces una manzana

Cristiano Ronaldo, estrella del Al Nassr saudí, se burló de Simon Jordan, analista deportivo y expresidente del Crystal Palace, en respuesta a las críticas que este le dirigió tras su salida de la concentración de Portugal a raíz de un desacuerdo con el entrenador Jorge Jesus.

El periódico "Daily Mail" señaló que el célebre comunicador Piers Morgan afirmó que Cristiano Ronaldo lanzó una mordaz crítica contra Simon Jordan después de que ambos presentadores protagonizaran un enfrentamiento mediático en torno a la estrella de Portugal, en el que Jordan describió al presentador del programa "Football Uncensored" como alguien que practica la "adulación" por su apoyo al Don.

Morgan, conocido por su afición al Arsenal, se situó en el centro de una encendida polémica sobre la sorpresiva salida de Ronaldo de la concentración de la selección portuguesa y el posterior comunicado de 1996 palabras en el que explica su punto de vista.

El malestar de Ronaldo nace de lo que considera "promesas falsas" por parte del entrenador Jorge Jesus.

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Enfrentamiento entre Morgan y Jordan

Morgan defendió con firmeza la postura de Ronaldo y se enfrentó a Jordan en talkSPORT ayer por la mañana, después de que acusara a este último —al igual que a Jesus— de no mostrar el respeto suficiente al jugador de 41 años por su categoría en el fútbol.

Esa misma noche, durante su propio programa "Football Uncensored", Morgan contó junto al invitado Jason Candy que había enviado el vídeo del altercado verbal al propio Ronaldo.

Morgan dijo en voz alta, provocando la risa de Candy: "Cristiano envió un mensaje de texto en el que decía: ese hombre rubio, dile que deje de usar bótox. Parece una manzana".

Y añadió: "Noticia de última hora directamente de Cristiano Ronaldo. Eres una manzana".

Morgan agregó: "Vaya manzana rubia de rostro sospechosamente suave eres".

Y cuando su compañero en el estudio, Richard Keys, intervino diciendo que a Jordan quizás no le hiciera mucha gracia que se refirieran a él como "ese hombre rubio", Morgan, de 61 años, dijo en tono de broma que Jordan, de 59 años, "fue rubio natural hace unos 20 años".

El ataque de Jordan contra Ronaldo y Morgan

Jordan provocó la ira de Morgan al afirmar que se refería a su entrevista con Ronaldo en 2022 —la que condujo a su polémica salida del Manchester United— como una "relación amorosa aduladora y fingida".

Después analizó el propio comportamiento de Ronaldo en el desacuerdo con Jesus y preguntó a Morgan: "En tu objetivo, de forma global, ¿es posible que el denominador común de los conflictos sea algún comportamiento de Ronaldo? ¿Existe alguna posibilidad en tu mentalidad equilibrada, insegura y aduladora hacia Ronaldo?".

Y cuando Morgan siguió protestando, Jordan añadió: "Con tu amplia experiencia gestionando jugadores y tu comprensión de las dinámicas que ocurren entre bastidores, no eres capaz siquiera de ver más allá de tus narices que puede haber un denominador común cuando surgen los problemas. Ese denominador podría ser el comportamiento de Ronaldo".

A continuación, Jordan calificó a Morgan de "idiota", después de que el exdirector del periódico "Daily Mirror" lo acusara de no poseer la experiencia necesaria para comentar, por carecer de cualquier experiencia previa en este ámbito.

Luego Morgan explicó que había respaldado la decisión de Ronaldo de marcharse y su comunicado por "orgullo".

Morgan afirmó: "Estoy orgulloso de él porque se defendió a sí mismo. Creo que en la vida tienes que defenderte a ti mismo no solo cuando te faltan al respeto, sino también cuando tu jefe te miente".

Y señaló: "Está claro que se acerca al final de su carrera, es consciente de su legado y quiere cerrarla de forma digna. Lo único que he observado durante todos los años que lo conozco es que debes ser sincero con él y debes respetarlo".







