El portugués Cristiano Ronaldo, capitán del Al Nassr, escribió un nuevo capítulo en su historia con "el mundial", después de marcar el segundo gol de su equipo ante el Al Taawoun, la noche del viernes, en el marco de la cuarta jornada de la Roshn League, para colocarse en lo más alto de la lista de máximos goleadores históricos del club en la competición.

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El gol de Ronaldo llegó en el minuto 50 del encuentro, después de rematar tras el disparo de su compañero Mohamed Simakan, y desviar el balón con un toque inteligente al interior de la red, aprovechando el desconcierto de la defensa del Al Taawoun y engañando al portero del "azucarero", para dar al Al Nassr una nueva ventaja en el partido.

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El gol no fue simplemente una nueva suma al registro de Ronaldo, sino que tuvo un valor histórico, después de que el delantero portugués elevara su cuenta a 104 goles con el Al Nassr en la Liga Profesional, para colocarse en solitario en lo más alto de la lista de máximos goleadores históricos del club, superando a Mohamed Al Sahlawi, que marcó 103 goles.

Según la red de estadísticas futbolísticas "Opta", Ronaldo necesitó solo 110 partidos para llegar a los 104 goles, mientras que Al Sahlawi necesitó 205 partidos para marcar 103 goles, con una diferencia de 95 partidos completos a favor de la estrella portuguesa.

Esta diferencia revela el promedio goleador excepcional de Ronaldo, ya que alcanzó los 0,95 goles por partido durante su trayectoria con el Al Nassr en la Liga Profesional, frente a los 0,50 goles por partido de Mohamed Al Sahlawi.

Ronaldo continúa así batiendo récords con la camiseta del Al Nassr, después de convertirse en un corto periodo en el máximo goleador histórico del club en la Liga Profesional, en un logro que refleja su elevado promedio goleador y su influencia directa en el equipo desde su llegada a la Roshn League.