El marroquí Abderrazak Hamdallah, delantero del Al-Taawoun, ha provocado una nueva crisis en la Liga Roshn saudí, y esta vez con uno de sus compatriotas y compañeros de equipo.

El Al-Taawoun recibió a su rival, el Al-Qadisiyah, este martes, en su estadio de Buraida, en la décima jornada de la Liga Roshn saudí.

Tras el final de la primera parte, Hamdallah protagonizó un altercado con su compañero y compatriota Achraf El Mahdioui, capitán del Al-Taawoun, durante la entrada al túnel que conduce a los vestuarios, según reveló el canal "Thmanyah", encargado de retransmitir la liga saudí.

Esta se ha convertido en la más reciente de las crisis de Hamdallah en la Liga Roshn saudí, después de haber provocado numerosas polémicas durante los últimos años, la última de ellas en el club Al-Shabab, con su excompañero belga Yannick Carrasco.

El delantero marroquí juega en el Al-Taawoun desde el comienzo de la temporada actual, siendo este el quinto club que representa en Arabia Saudí, después del Al-Nassr, el Al-Ittihad y el Al-Shabab, además del Al-Hilal en el Mundial de Clubes 2025.

Por su parte, El Mahdioui juega en el Al-Taawoun desde hace cerca de 5 años, concretamente desde enero de 2022, cuando se incorporó a sus filas procedente del Wisła Cracovia polaco, hasta convertirse en el capitán del equipo en la actualidad.