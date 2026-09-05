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Al Nassr v Al Ahli : Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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Vídeo: con unas declaraciones enigmáticas, el presidente del Al-Shabab aviva las especulaciones sobre el futuro de Mahrez

Fichajes
R. Mahrez
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El nombre de la estrella argelina se vincula con más de un club saudí

Abdulaziz Al Malik, presidente del club saudí Al Shabab, avivó aún más las especulaciones sobre el futuro del argelino Riyad Mahrez, exestrella del Al Ahli, tras la derrota ante el Al Hilal en la Roshn Saudi League.

El Al Hilal venció al Al Shabab por 2-0, en el partido que disputaron ambos equipos la noche de ayer viernes en el estadio SHG Arena, en la quinta jornada de la Roshn Saudi League.

Tras la conclusión del encuentro, se le preguntó a Al Malik sobre la postura del Al Shabab respecto a la contratación de Riyad Mahrez en el actual mercado de fichajes de verano, especialmente después de que su nombre se vinculara al club durante las últimas horas.

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El presidente del Al Shabab declaró, en unas palabras recogidas por el diario saudí "Asharq Al Awsat": "Riyad Mahrez es una gran adquisición para el fútbol saudí y para el Al Shabab, y, si Dios quiere, veremos en las próximas 48 horas qué va a suceder".

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Las declaraciones de Abdulaziz Al Malik encendieron las especulaciones sobre el futuro de la estrella argelina, especialmente tras la aparición de algunos informes que hablan de la posibilidad de su regreso al Al Ahli, así como del deseo del Al Ittihad de hacerse con sus servicios.

Mahrez abandonó el Al Ahli tras el final de la temporada pasada, después de que el club saudí rescindiera su contrato de forma unilateral, a una temporada de su finalización.

El jugador, de 35 años, disputó la liga saudí durante 3 años, desde su traspaso al Al Ahli en el verano de 2023 procedente del Manchester City, contribuyendo a su coronación en la AFC Champions League Elite en dos ocasiones y en la Supercopa de Arabia Saudí en una sola.

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